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Российский омбудсмен отправит сотрудника своего аппарата на суд по "делу Дмитриева"

Новости. Общество
16:49, 23 Июня 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Уголовное дело известного исследователя сталинских репрессий находится "на контроле" у уполномоченного по правам человека в РФ.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отправит сотрудника своего аппарата на заседание городского суда Петрозаводска по уголовному делу известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева. Как сообщило информационное агентство ТАСС, об этом Москалькова заявила 23 июня комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович, с которой они связались в режиме видеоконференции.

По словам российского омбудсмена, она не может ознакомиться с материалами "дела Дмитриева" до вступления в силу приговора суда, но сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в РФ сможет "собственными глазами увидеть, какие будут представлены доказательства".

"Это дело у меня на контроле, я после участия нашего сотрудника в суде смогу создать свое мнение, насколько правильно это обвинение. Правозащитная деятельность, конечно, неприятна для властей и иногда вызывает протест. Но и со стороны правозащитников должны соблюдаться законы", - цитирует Москалькову агентство ТАСС.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. 

Суд над известным исследователем сталинских репрессий продолжается в Петрозаводске около двух лет.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-23 17:05:33
Педофилов бывших не бывает. Полезно суду допросить дочь и сына от предыдущего брака. На детекторе лжи. Дочь он таскал по экспедициям в подростковом возрасте. Матери рядом не было.
Гость
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