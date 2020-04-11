890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Российский ученый оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в стране 4
Сегодня 10:11
Волочкова посоветовала диету из салатных листьев на время самоизоляции 1
11.04.2020 21:40
"Виктор Николаевич много сделал для развития нашей республики" - Парфенчиков сказал теплые слова о Маслякове 9
Сегодня 10:44
Онищенко поспорил с прогнозом академика РАН о сроках окончания эпидемии коронавируса в России 1
11.04.2020 18:30
Для врачей в районном центре лечения COVID-19 в Карелии закупят памперсы 4
Сегодня 09:01

Российский ученый оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в стране

Новости. Общество
10:11, 12 Апреля 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
Загрузка...

Спада эпидемии коронавируса в России следует ждать в июне, сообщил главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им Н. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев.

Как сообщает РБК, об этом Виктор Зуев заявил в беседе с National News. Таким образом ученый согласился с мнением своего коллеги академика РАН Виктора Малеева, ранее так же говорившем о прекращении эпидемии в июне.

"Посмотрите, что творится, насколько сегодня выросло число зараженных. С каждым днем их число все растет и растет», - сказал Зуев. Он добавил, что спада эпидемии коронавирусной инфекции в стране нужно ждать не раньше июня.

По словам Зуева, нельзя говорить о прохождении пика заболеваемости в апреле, так как цифры подтверждают обратное. "Если бы у нас не было такого роста заболеваемости, тогда можно было бы говорить о прохождении пика в середине апреля", - заявил вирусолог.

Ранее в апреле советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что при наиболее благополучном сценарии эпидемия в России закончится в июне.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-04-12 14:27:26
Говорильня - ради говорильни. Уверен на 100%, что у него нет достоверной информации о количествах и мерах.
кир
2020-04-12 13:29:49
К подножью пика заболеваемости убыстряясь подходим.


David
2020-04-12 12:34:14
Для начала нужны объективные данные, а их нет! Как кончится, так и пройдет.
новый
2020-04-12 12:02:11
Хде так называемые карельские учОные с Пушкинской в количестве 600 штук ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2020, 10:59
Военнослужащим по контракту увеличили денежные компенсации на жилье
09.04.2020, 23:35
В Карелии выявлено еще четыре человека, условно заболевших коронавирусом (СРОЧНО)
11.04.2020, 21:41
В Карелии подтвердился третий случай заражения коронавирусом
05.04.2020, 15:50
Парфенчиков рассказал, почему в Карелии не вводят режим ЧС
05.04.2020, 12:16
Петрозаводчанке, отвозившей продукты пожилой маме, выписали предупреждение о нарушении самокарантина
11.04.2020, 11:44
Глава Минздрава опубликовал карту распространения коронавируса в Карелии

Аналитика

10.04.2020 18:16
Обществоведение
"Строительство детского сада ведется законно и будет продолжено" 16
Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Петрозаводске в связи с попытками группы протестующих остановить возведение детского сада на Ключевой.
"Из-под нас вышибли все, что было, и ничего не дали взамен" 6
09.04.2020 15:19
"После каждой операции нейрохирург должен сказать: "Я сделал все, что мог" 13
09.04.2020 14:40
"Победим и эту заразу коронавирусную" 8
08.04.2020 17:09
"Дистант – это не учеба!" 2
07.04.2020 14:49
Вся аналитика

Медиа

Снос дерева дружбы
10.04.2020 15:47
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»