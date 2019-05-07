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Новости. Общество
20:40, 07 Мая 2019
фото: CBS Media

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

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Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса разработал проект нового стандарта укладки асфальта.

Проект нового ГОСТа предусматривает, что дорожные работы смогут проводить в мороз, в снег и дождь. Исключение составляет сочетание резкого ветра c минусовой температурой, а также сильные ливни. Согласно новым правилам, непогодой будет считаться температура от +5°С до –10°С весной и летом, от +10°С до –10°С осенью и зимой, пишут "Известия".

Депутат Госдумы Александр Васильев пояснил, что изменение регламента необходимо для того, чтобы все регионы успели провести ремонт дорог. Первая редакция ГОСТа проходит общественное обсуждение, финальная версия должна быть готова в ноябре, отмечается в материале.

Сейчас действует свод правил 2012 года, разрешающий ремонтировать дороги в сухую погоду весной и летом при температурах не ниже 5 градусов тепла, осенью — при температуре не ниже 10 градусов выше нуля.

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Комментарии

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andruh
2019-05-07 21:58:23
Что бы в каждый год перекладывать...без работы не останутся.
однозначно
2019-05-07 21:30:47
Ложить. Асфальт ложат. Кладут на всё остальное.
Мизантроп
2019-05-07 21:09:51
Ахахахахаахахаааааа.... Капитализм,...
Lana
2019-05-07 20:54:17
Маразм крепчает! Деньги теперь законно будут зарывать в землю.
Гость
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