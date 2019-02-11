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Новости. Экономика
11:56, 11 Февраля 2019
фото: Валерий Поташов

Российским парламентариям захотелось регламентировать сбор дикоросов

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В числе авторов нового законопроекта – депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко.

Государственная дума России готовится рассмотреть во втором чтении ряд поправок в Лесной кодекс страны и закон о потребительской кооперации, которые касаются заготовки грибов, ягод, лекарственных трав и других недревесных лесных ресурсов. К Карелии этот законопроект имеет самое прямое отношение – и не только потому, что значительная часть населения республики вынуждена выживать за счет почти первобытного собирательства, но и потому что одним из авторов документа является карельский депутат Валентина Пивненко.

Как полагает известный российский эколог Алексей Ярошенко, предложенные поправки могут только осложнить положение тех граждан, которые зарабатывают собирательством на жизнь. Число таких граждан, по оценке Ярошенко, составляет несколько сотен тысяч человек.

Читайте подробнее в материале "Депутаты Госдумы от валежника перешли к грибам".        

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Комментарии

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Беня
2019-02-11 12:30:32
Следующим будет налог уплату налогов :)
User
2019-02-11 12:24:13
После скандала с аргентинским коксом пришлось переключиться на грибы?
goo
2019-02-11 12:17:16
Судя по поддержке последних законопроектов, Пивненко вас ненавидит.
Саныч
2019-02-11 12:09:16
Они сами дикорастущие!
кир
2019-02-11 12:05:11
С преступностью ранее судимых уже покончено, теперь можно и грибами заняться.
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