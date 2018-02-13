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Новости. Общество
20:40, 13 Февраля 2018

Российским военным рекомендуют отказаться от соцсетей

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Пока новые правила носят рекомендательный характер, но ведомство уже готовит поправки к законам, которые сделают их обязательными.

Минобороны распространило рекомендации, согласно которым офицерам и солдатам следует отказаться от использования популярных социальных сетей, сообщают "Известия". Военным также посоветовали не публиковать информацию о своей службе и части, и отключить в телефонах геолокацию.

В Минобороны изданию рассказали, что правила поведения в интернете были разработаны в конце 2017 года и сейчас эти рекомендации отправлены в войска. Они оформлены в виде памятки и наглядных пособий-плакатов. Советы касаются сохранения секретной информации и безопасного поведения военнослужащих в соцсетях. Авторы документа говорят о том, что публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами, поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут "привести к срыву боевой задачи". Кроме того, военным рекомендуют просить своих родственников и близких не распространяться об их службе.

Минобороны готовит поправки в законы "О воинской обязанности и военной службе" и «О статусе военнослужащих".

Советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко заявил "Известиям", что такая инструкция в первую очередь нужна для солдат, чтобы они не попадали в неприятные ситуации.

"Мы знаем историю, как с помощью тех или иных сервисов выяснили, где ходят караулы американской армии. Поэтому рекомендации по использованию мобильных телефонов, смартфонов и других гаджетов необходимы. Особенно в режимных частях", - пояснил Клименко.

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