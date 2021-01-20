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Росстат намерен получить реальную картину жизни в Карелии

Новости. Общество
11:43, 21 Января 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Сотрудники Федеральной службы государственной статистики опросят почти 600 семей республики, чтобы собрать информацию о доходах их семей.

В январе-феврале Росстат проведет выборочный опрос населения страны, чтобы увидеть реальный уровень его жизни. В целом, этот опрос охватит около 60 тысяч домохозяйств, а в Карелии в него планируется вовлечь почти 600 семей в 15 населенных пунктах – Петрозаводске, Беломорске, Костомукше, Кеми, Кондопоге, Сегеже, Сортавале, Медвежьегорске, Питкяранте, Пудоже, а также в деревне Авдеево Пудожского района, селе Великая Губа Прионежского района, поселке Ильинский Олонецкого района, поселке Кинелахта Пряжинского района, поселке Новая Вилга Прионежского района и поселке Сосновый Лоухского района.

Как пояснили в Карелиястате, обследование позволит получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей и их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения страны; об участии семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании; о материальном и социальном обеспечении малоимущих семей и о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Полученные данные лягут в основу оценки эффективности проводимой в России социальной политики.

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Комментарии

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zanoza
2021-01-21 13:12:13
Решили бедных наконец-то посчитать. Так возьмите данные в пенсионном фонде и получите реальную картинку.
Вася
2021-01-21 13:13:12
zanoza, Вы загадочная женщина-где не появитесь-всюду гадите:)))
zanoza
2021-01-21 13:27:56
Вася, а ты значит весь из себя такой благоухающий? :) Иди помойся уже.
кир
2021-01-21 12:17:42
В местечковом Росстате всегда работали блатники с кое-каким заочным образованием. Не все, но были такие, которые почему-то не могли работать по специальности. Да и специальностей у них не было по большому счету. Сомнение вызывает их дееспособность. Нужны перемены.
Вася
2021-01-21 12:47:40
кир, Навальненок нашелся,ржу,не могу.
Беня
2021-01-21 12:10:27
Сомневаюсь шо реальная реальность, без адаптаций кому-то нужна :)
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