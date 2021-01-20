Росстат намерен получить реальную картину жизни в Карелии

Сотрудники Федеральной службы государственной статистики опросят почти 600 семей республики, чтобы собрать информацию о доходах их семей.

В январе-феврале Росстат проведет выборочный опрос населения страны, чтобы увидеть реальный уровень его жизни. В целом, этот опрос охватит около 60 тысяч домохозяйств, а в Карелии в него планируется вовлечь почти 600 семей в 15 населенных пунктах – Петрозаводске, Беломорске, Костомукше, Кеми, Кондопоге, Сегеже, Сортавале, Медвежьегорске, Питкяранте, Пудоже, а также в деревне Авдеево Пудожского района, селе Великая Губа Прионежского района, поселке Ильинский Олонецкого района, поселке Кинелахта Пряжинского района, поселке Новая Вилга Прионежского района и поселке Сосновый Лоухского района.

Как пояснили в Карелиястате, обследование позволит получить информацию о фактическом уровне жизни российских семей и их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения страны; об участии семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании; о материальном и социальном обеспечении малоимущих семей и о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены. Полученные данные лягут в основу оценки эффективности проводимой в России социальной политики.