Росстат назвал число граждан с зарплатой свыше миллиона

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По данным ведомства, за два года этот показатель вырос на 38 процентов.
Более 1 млн руб. в месяц зарабатывают 11 287 граждан России, следует из результатов исследования Росстата. Самые высокие зарплаты у работников в сферах культуры и спорта, а также у производителей нефтепродуктов, пишет РБК.
При этом "миллионеры" составляют менее 0,1 процента от общего числа работающих россиян.
Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11 280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб.
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