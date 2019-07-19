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Новости. Общество
21:05, 19 Июля 2019
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Росстат назвал число граждан с зарплатой свыше миллиона

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По данным ведомства, за два года этот показатель вырос на 38 процентов.

Более 1 млн руб. в месяц зарабатывают 11 287 граждан России, следует из результатов исследования Росстата. Самые высокие зарплаты у работников в сферах культуры и спорта, а также у производителей нефтепродуктов, пишет РБК.

При этом "миллионеры" составляют менее 0,1 процента от общего числа работающих россиян.

Для сравнения: более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11 280 руб. в месяц; самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб.

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