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Росстат посчитал, что средняя зарплата в Карелии составила более 77 тысяч рублей в третьем квартале 2024 года

Новости. Экономика
07:20, 06 Декабря 2024
фото: © Кадр из фильма «Uncharted»

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Исследование на основе данных ведомства провели специалисты пресс-службы Авито.

По данным Росстата, уровень безработицы снизился в Карелии по сравнению с прошлым года. Так, за июль-сентябрь 2024 года он составил 3,9 %, а в прошлом году – 5,1 %.

Компании повышают зарплаты, чтобы привлечь работников. Например, в III квартале 2024 года средняя зарплата составила 77866 рублей по графику с полным рабочим днем. Зарплата увеличилась на 5 %, отметили в пресс-службе Авито.

Впрочем, аналитики отмечают, что зарплатная гонка постепенно стала снижаться. Сейчас все чаще кадры привлекают другими способами. Среди них – бонусы ДМС, премии за достижение целей и продаж. К работе привлекают студентов, пенсионеров, родителей в декрете и других кандидатов без опыта. Новичков обучают с нуля востребованным профессиям.

«Это хороший способ повысить лояльность сотрудников и удержать ценные кадры», - сказал управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков.

Жители республики охотно идут на подработки, благодаря чему также снижается уровень безработицы. Кроме того, одним из трендов в продвижении вакансий являются цифровые технологии. Многие жители региона откликнулись на вакансии онлайн и их приняли на работу. На Авто Работа таких соискателей оказалось 72%.

По результатам исследования, жители республики в основном работают на одном месте 5,5 лет, затем находят другое место. Они довольны местом работы на 6,9 баллов из десяти. При этом уехать на работу в другой регион решаются только 30 %. Кроме того, аналитики отметили, что из-за нехватки кадров многие работодатели зовут к себе обратно бывших сотрудников и дают им снова работу.

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