Россыпнов объяснил, как он хочет "разобраться" с 15 тыс. старых домов, не попавшими под расселение в Карелии

Число старых домов, требующих расселения или капитального ремонта, но не попавших ни в одну из целевых программ, в Карелии составляет около 15 тыс. единиц.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" министр строительства Карелии Виктор Россыпнов.

"Остается еще 15 тыс. домов, которые не участвуют в программе капитального ремонта и не признаны аварийными. Сейчас нами проводится работа, чтобы провести инвентаризацию общую и понять, какие дома из этого огромного остатка подлежат включению в программу капремонта – по предварительной оценке это порядка 250 домов, и порядка 2 тыс. домов, сейчас мы уже знаем, будут признаны аварийными. А еще по 13 тыс. домам (это небольшие дома, как правило, барачного типа, трех- четырех-квартирные) предстоит решить, что с ними будет, какова их судьба. Наша задача полностью разобраться со всеми многоквартирным домами...", - сказал министр. Россыпнов обрисовал "идеальную ситуацию", которой он хотел бы добиться в этой сфере. Как она должна выглядеть по мнению министра, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".