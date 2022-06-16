890x80
Реклама
Как развить креативное мышление?
16.06.2022 11:25
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Россия сохраняет ограничения на въезд в Финляндию
Сегодня 11:52

Рост числа безработных зафиксирован в России

Новости. Экономика
22:00, 21 Июня 2022
фото: Павел Смертин / ТАСС

Новости партнеров

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что «напряжение на рынке труда постепенно начинает расти».

Рост числа безработных наблюдается в июне в России, напряжение на рынке труда постепенно начинает расти. Об этом во вторник сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Об этом информирует ТАСС.

«Мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти. Если мы посмотрим динамику регистрируемой безработицы за период с 1 марта по 1 июня, то количество регистрируемых безработных находилось в коридоре 660-680 тыс. Это, в принципе, очень низкие показатели для российской экономики. <…> уже в июне мы начали наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», — сказал министр.

Он добавил, что на рынок труда во многом оказывают давление компании с иностранным участием. В марте–апреле ведомство приняло ряд мер, чтобы снизить это влияние, они «дали определенный результат». Но, по словам Котякова, давление на предпринимательское сообщество продолжается. Сейчас есть два варианта выхода компаний с иностранным участием с территории России. В первом случае происходит смена собственника, и компания работает уже под новым брендом.

«Есть и примеры, когда компании прекращают свою деятельность, выплачивают соответственно с действующим законодательством Российской Федерации все причисляющиеся выплаты трудовому коллективу и завершают деятельность. В этом случае мы во многом нацелены на работу с каждым гражданином в центре занятости. Начиная с марта месяца приведены в проактивный режим работы, как только появляется информация о возможном сбое деятельности предприятия, на данное конкретное предприятие выезжает представитель центра занятости», — пояснил Котяков.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что в 2022 году предусмотрен ряд мер государственной поддержки. Так, предусмотрена организация временных работ для 500 тыс. граждан. Также переобучиться смогут 250 тыс. работников промышленных предприятий, а переобучение в рамках нацпроекта «Демография» поможет дать новые знания 345 тыс. граждан. Кроме того, 300 тыс. человек смогут охватить оплачиваемыми общественными работами, это позволит человеку, ищущему работу, получать доход в дополнение к пособию по безработице. Всего на эти дополнительные меры поддержки предусмотрено свыше 90 млрд рублей. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2022, 09:00
Появились разъяснения, как получить часть пенсии раньше наступления пенсионного возраста
20.06.2022, 13:50
Девочка погибла на базе отдыха для трудных подростков в Карелии
14.06.2022, 06:40
Житель Карелии получил штраф за незаконное проживание на острове в Ладожском озере
14.06.2022, 16:47
Скандальное дело фермера Карелии Ираиды Шалак дошло до суда
16.06.2022, 09:36
Новый завод построят под Петрозаводском
18.06.2022, 17:59
Автомобиль насмерть сбил 45-летнего мужчину на оживленной дороге в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 13:00
Обществоведение
Успешный старт: в Петрозаводске благоустраивают скверы и парки
До 1 сентября в столице Карелии по программе «Комфортная городская среда» благоустроят семь общественных территорий в пяти районах города.
Итоги экономического форума в Петербурге: самое важное для Карелии
20.06.2022 17:01
«Мы обычные люди среднего достатка»
17.06.2022 09:06
Великое переселение
15.06.2022 16:34
Петрозаводский университет приостановил обмен студентами с «недружественными странами»
15.06.2022 15:39
Вся аналитика

Чтиво

20.06.2022 10:08
Личное мнение
«Половину пенсии трачу на ремонт машины»
Ямы, рытвины, колдобины: так коротко, тремя словами можно охарактеризовать дороги в Пряжинском районе.
Элиссан Шандалович поздравил карельских медицинских работников с профессиональным праздником
17.06.2022 15:09
Не время экономить
08.06.2022 11:33
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.