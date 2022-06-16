Рост числа безработных зафиксирован в России

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что «напряжение на рынке труда постепенно начинает расти».

Рост числа безработных наблюдается в июне в России, напряжение на рынке труда постепенно начинает расти. Об этом во вторник сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Об этом информирует ТАСС.

«Мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти. Если мы посмотрим динамику регистрируемой безработицы за период с 1 марта по 1 июня, то количество регистрируемых безработных находилось в коридоре 660-680 тыс. Это, в принципе, очень низкие показатели для российской экономики. <…> уже в июне мы начали наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», — сказал министр.

Он добавил, что на рынок труда во многом оказывают давление компании с иностранным участием. В марте–апреле ведомство приняло ряд мер, чтобы снизить это влияние, они «дали определенный результат». Но, по словам Котякова, давление на предпринимательское сообщество продолжается. Сейчас есть два варианта выхода компаний с иностранным участием с территории России. В первом случае происходит смена собственника, и компания работает уже под новым брендом.

«Есть и примеры, когда компании прекращают свою деятельность, выплачивают соответственно с действующим законодательством Российской Федерации все причисляющиеся выплаты трудовому коллективу и завершают деятельность. В этом случае мы во многом нацелены на работу с каждым гражданином в центре занятости. Начиная с марта месяца приведены в проактивный режим работы, как только появляется информация о возможном сбое деятельности предприятия, на данное конкретное предприятие выезжает представитель центра занятости», — пояснил Котяков.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что в 2022 году предусмотрен ряд мер государственной поддержки. Так, предусмотрена организация временных работ для 500 тыс. граждан. Также переобучиться смогут 250 тыс. работников промышленных предприятий, а переобучение в рамках нацпроекта «Демография» поможет дать новые знания 345 тыс. граждан. Кроме того, 300 тыс. человек смогут охватить оплачиваемыми общественными работами, это позволит человеку, ищущему работу, получать доход в дополнение к пособию по безработице. Всего на эти дополнительные меры поддержки предусмотрено свыше 90 млрд рублей.