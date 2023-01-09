Рост доходов бюджета Карелии сменился спадом в 2022 году

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии в 2022 году сократились на 2,9% по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщило министерство финансов республики.

По оперативным данным в региональную казну поступило 38,9 млрд. рублей без учета финансовой помощи из федерального бюджета.

«Несмотря на сильнейшее давление на экономику Республики Карелия, вызванное внешнеэкономическими санкциями, поступление налоговых и неналоговых доходов отмечается незначительным снижением по отношению к уровню 2021 года — на 2,9%», — говорится в сообщении Минфина.

В 2021 году доходы бюджета Карелии выросли на 38% по сравнению с 2020 годом.