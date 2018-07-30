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Новости. Экономика
10:04, 30 Июля 2018

Рост инвестиций в экономику Карелии после 100-летия республики замедлится

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Темпы роста инвестиций в основной капитал, наблюдаемого в последние годы в преддверии празднования 100-летия Карелии, замедлятся после 2020 года, предполагают власти республики.

Это следует из обсуждаемого в правительстве проекта "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов".

В 2017 году инвестиции в экономику выросли на 11,2%, в 2018 году ожидается рост на 4,5%.

В 2019 году, по "базовому" варианту прогноза этот показатель увеличится на 5,1%, в 2020 году – еще на 5%. В 2021 году, после празднования дня рождения республики, прогнозируется замедление роста.

На сколько замедлдится рост инвестиций в экономику Карелии после празднования 100-летия республики, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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