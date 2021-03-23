Рост налогов и арендной платы за недвижимость в Карелии объяснили неверной кадастровой оценкой

Комиссия по рассмотрению споров о кадастровой стоимости недвижимости в Карелии на последнем заседании приняла положительные решения по большинству заявлений владельцев земельных участков – они были не согласны с кадастровой оценкой.

Об этом сообщила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, участвовавшая в работе комиссии.

Она пояснила, что кадастровая стоимость объектов недвижимости влияет на размер платежей по налогу на недвижимость. "Предприниматели, граждане сталкиваются с увеличением суммы налога и арендной платы, которая также исчисляется от кадастровой стоимости. Возможность оспаривать кадастровую стоимость предоставлена государством и многие этой возможностью уже воспользовались", - пояснила бизнес-омбудсмен. На сколько кадастровая стоимость может быть выше рыночной, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".