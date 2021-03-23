Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 4
Сегодня 09:26
Каратисты из Петрозаводска завоевали серебряные медали на первенстве Северо-Запада 3
23.03.2021 18:40
Появилось объяснение причин скопления техники МЧС и полиции в центре Петрозаводска (ФОТО) 9
Сегодня 08:05
В Роскосмосе нашли нарушения на 30 миллиардов рублей 1
23.03.2021 20:40
Ученые обнаружили в космосе "идеальную колыбель" для зарождения жизни 1
23.03.2021 19:40
Рыбак выловил в море гигантского "подводного монстра" с пугающе большой пастью
23.03.2021 23:30
Социальную доплату к пенсии будут назначать в беззаявительном порядке с 2022 года
23.03.2021 22:00

Рост налогов и арендной платы за недвижимость в Карелии объяснили неверной кадастровой оценкой

Новости. Общество
14:05, 24 Марта 2021
фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ
Загрузка...

Комиссия по рассмотрению споров о кадастровой стоимости недвижимости в Карелии на последнем заседании приняла положительные решения по большинству заявлений владельцев земельных участков – они были не согласны с кадастровой оценкой.

Об этом сообщила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, участвовавшая в работе комиссии.

Она пояснила, что кадастровая стоимость объектов недвижимости влияет на размер платежей по налогу на недвижимость.

"Предприниматели, граждане сталкиваются с увеличением суммы налога и арендной платы, которая также исчисляется от кадастровой стоимости. Возможность оспаривать кадастровую стоимость предоставлена государством и многие этой возможностью уже воспользовались", - пояснила бизнес-омбудсмен.

На сколько кадастровая стоимость может быть выше рыночной, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
17.03.2021, 21:15
Арестован руководитель управляющей компании по делу о гибели прохожего под глыбой льда

Аналитика

23.03.2021 14:20
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
Карелия - это регион повышенной опасности по заболеванию клещевым энцефалитом.
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 5
23.03.2021 14:00
Карельского министра настигло бурятское дело 11
22.03.2021 16:45
"Мусорная реформа": Перезагрузка 7
20.03.2021 10:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:47
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 4
Сегодня 09:26
"Мусор на Луну не закинешь!" 5
22.03.2021 10:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»