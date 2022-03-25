Рост цен на продукты может привести к закрытию приюта для животных в Петрозаводске

Приюты в Карелии, находящиеся в прямой зависимости от поставок еды и пожертвований населения, оказались на грани закрытия.

Об этом рассказала «Столице на Онего» уководитель приюта для собак «Дорога домой» Анна Актанко.

«Если станет совсем все плохо, люди не будут помогать ни на крупу, ни на еду, ни на что — я не знаю, что делать. Будем закрывать приют. Разбирать куда-то собак. Я не знаю. Видите, я нахожусь в такой же ситуации, как, наверное, все. В какой-то панике. В каком-то неведении. Но и в то же время с верой в лучшее», — заявила Актанко.

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«Находимся в панике и верим в лучшее».