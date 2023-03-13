Рост цен на продукты в Финляндии бьет рекорды

Сахар в соседней стране подорожал на 37,7%, а масло – на 35,6%.

Рост цен на продукты в Финляндии снова бьет рекорды. Как пишет Yle, в феврале ценники в продуктовом ретейле выросли на 16,3% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом.

Особенно заметно подорожал сахар – на 37,7%. Мука в финских магазинах выросла в цене на 37,4%, масло – на 35,6%, а яйца – на 32,6%. Продолжает бить по карману и финский кофе: в прошлом году он подорожал на 50%, а в феврале – еще на 6,5%.