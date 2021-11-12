Рост цен на стройматериалы в Карелии замедлился, пока жители ждут обещанных компенсаций от властей

Официальная статистика показала снижение темпов роста цен на стройматериалы, из-за которого власти Карелии обещают выплачивать компенсации населению.

О ситуации с ценами говорится в аналитическом обзоре Национального банка по Республике Карелия — отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ.

«Замедлился рост цен на мебель и стройматериалы. Это произошло благодаря снижению мировых цен на древесину, а также введению в России с 1 июля пошлин на экспорт отдельных ее видов. Предложение на внутреннем рынке стройматериалов возросло, и темпы роста цен на этот вид продукции уменьшились», — пояснили в Нацбанке.

Как сообщалось ранее, для компенсации населению роста цен на стройматериалы в сентябре был принят республиканский закон о единовременных выплатах жителям Карелии, которые строят индивидуальные жилые дома. Выплаты положены тем, кто уведомил власти о планах ИЖС в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года. Кроме того, ввод дома в эксплуатацию должен состояться не позднее 31 декабря 2021 года. Второй критерий — общая площадь строящегося дома. Она должна быть не меньше 70 кв. метров. Многодетным семьям выплатят по 100 тыс. рублей, а остальным — по 50 тыс.