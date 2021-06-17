Реклама
Прислать новость
Аномальная жара идет в Карелию 1
17.06.2021 16:07
Появилось видео аварии на выезде из Петрозаводска (ВИДЕО)
17.06.2021 21:01
Власти Петрозаводска демонтируют незаконный ларек-фургон на Кукковке 9
17.06.2021 18:20

Рост цен на жилье в Петрозаводске затормозил расселение аварийных домов

Новости. Общество
14:58, 18 Июня 2021
фото: Валентина Певцова/ТАСС

Расселение ветхого жилья в Петрозаводске путем покупки квартир за счет бюджета в 2021 году начало буксовать из-за роста цен — установленная властями стоимость значительно ниже рыночной.

Эта проблема обсуждалась на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

В повестку дня вопрос был включен по инициативе председателя комиссии Петросовета по управлению муниципальным имуществом Павла Сандберга.

По его словам, власти города все чаще сталкиваются с тем, что не могут купить жилье для переселенцев. Это связано с тем, что по утвержденной Минстроем России методике, стоимость квартир в Петрозаводске установлена на уровне 44,2 тыс. рублей за кв. метр, а рыночная цена достигает 65 тыс. рублей.

«На конкурсы не заявляются ни риелторы, ни собственники недвижимости», — пояснил депутат.

Как власти собираются решать эту проблему, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

Сегодня 12:02
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
Владимир Кванин, партия «Новые люди»: «Экологически чистая Карелия — это наша цель»
Сегодня 12:00
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 5
17.06.2021 09:56
У озера 2
15.06.2021 16:13
ПМЭФ-2021: инвесторы выбирают Карелию
15.06.2021 16:00
Вся аналитика

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»