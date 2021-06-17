Рост цен на жилье в Петрозаводске затормозил расселение аварийных домов

Расселение ветхого жилья в Петрозаводске путем покупки квартир за счет бюджета в 2021 году начало буксовать из-за роста цен — установленная властями стоимость значительно ниже рыночной.

Эта проблема обсуждалась на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

В повестку дня вопрос был включен по инициативе председателя комиссии Петросовета по управлению муниципальным имуществом Павла Сандберга.

По его словам, власти города все чаще сталкиваются с тем, что не могут купить жилье для переселенцев. Это связано с тем, что по утвержденной Минстроем России методике, стоимость квартир в Петрозаводске установлена на уровне 44,2 тыс. рублей за кв. метр, а рыночная цена достигает 65 тыс. рублей.

«На конкурсы не заявляются ни риелторы, ни собственники недвижимости», — пояснил депутат.

Как власти собираются решать эту проблему, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».