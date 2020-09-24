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Рост уровня бедности населения зафиксирован в России

Новости. Экономика
21:05, 25 Сентября 2020
фото: Руслан Шамуков / ТАСС
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Национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута, заявила Счетная палата.

Уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на 1 п.п. по сравнению с уровнем первого квартала и составил 13,5%, что создает риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году не будет достигнута. Об этом в пятницу говорится в экономическом мониторинге Счетной палаты, информирует ТАСС.

"Уровень бедности вырос во втором квартале 2020 года до 13,5% с 12,5% в первом квартале 2020 года. Это создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута", - отмечается в мониторинге.

В документе говорится, что в связи с этим основной задачей должен стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а выход на траекторию уверенного снижения.

Счетная палата отмечает, что при сохранении благоприятных тенденций в экономике доля бедного населения по итогам года, вероятно, останется в пределах 13-13,5%. При этом в 2015 году кризисная ситуация в экономике привела к более существенному росту бедного населения.

При этом, согласно подсчетам экспертов НИУ ВШЭ, действия по поддержке населения в период ограничительных мер позволили компенсировать около 50% потенциального прироста бедности во втором квартале 2020 года.

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