"Ростелеком" и Пенсионный фонд Карелии поздравили выпускников курсов компьютерной грамотности

В начале октября Карельский филиал компании "Ростелеком" и региональное отделение Пенсионного фонда подвели итоги обучения на курсах повышения компьютерной грамотности для пенсионеров.

Мероприятие, приуроченное к Международному дню пожилых людей, состоялось в Петрозаводском кооперативном техникуме, где проходило обучение. Сертификаты об окончании курсов и учебное пособие "Азбука Интернета" вручили двадцати ученикам.

Эта книга была выбрана в качестве подарка не случайно. "Азбука интернета" – совместный проект "Ростелекома" и Пенсионного фонда Российской Федерации. В разработке пособия приняли участие опытные педагоги, психологи-геронтологи и ИТ-специалисты.

Издание имеет большой удобный формат, а изложение материала сопровождается яркими и наглядными иллюстрациями. Используя печатную версию "Азбуки интернета", люди старшего возраста, прошедшие обучение на курсах, в любой момент смогут обратиться к интересующей их теме и освежить свои знания.

"С каждым годом в Карелии курсы компьютерной грамотности для людей старшего поколения становятся всё более востребованными. Занятия посещают не только женщины, но и мужчины. Также увеличился возраст обучающихся. Например, в 2019 году курсы окончила 90-летняя жительница Сегежи. Сегодня уже не нужно учить слушателей включать и выключать компьютер, люди просят уделить внимание работе на планшетах и смартфонах, научить их пользоваться порталом госуслуг" – поделилась помощник управляющего отделения Пенсионного фонда России по Республике Карелия Наталья Вартанова.

"Мы рады вносить свой вклад в развитие цифровой грамотности и считаем, что это действительно важно. Образовательные материалы проекта доступны не только в печатном издании, но и на сайте azbukainterneta.ru. Там можно в режиме онлайн пройти базовый или расширенный курс обучения, проверить свои знания в тесте или, например, задать вопрос через форму обратной связи", – расказал директор Карельского филиала компании "Ростелеком" Андрей Маниев.

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