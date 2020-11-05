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"Ростелеком" поддержал турнир по виртуальной реальности в петрозаводском "Кванториуме"

Новости. Экономика
12:23, 05 Ноября 2020
фото: © "Ростелеком"
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31 октября детский технопарк "Кванториум Сампо" при поддержке "Ростелекома" провел в Петрозаводске турнир по компьютерной игре с элементами виртуальной реальности Beat Saber.

Компания подарила "Кванториуму" шлем виртуальной реальности и наградила победителей, занявших первые три места.

В турнире приняли участие 40 школьников в возрасте от 10 до 18 лет. По правилам игры геймерам предстояло надеть очки виртуальной реальности и под музыку разбивать световыми мечами летящие на них виртуальные световые блоки.

Победителем соревнования стал Никита Демушкин. Юноша за один музыкальный трек смог набрать максимальное количество очков, при этом не сбившись во время ударов. Второе и третье места заняли Виктор Пости и Вадим Моков.

"С компанией “Ростелеком” “Кванториум Сампо” сотрудничает с 2017 года. Компания не только участвует в проведении хакатонов и тренингов, но и оказывает помощь в приобретении оборудования и расходных средств для проектов. В этом году при содействии “Ростелекома” мы начали активно развивать образовательные программы по виртуальной реальности. Совместное проведение турнира по игре Beat Saber – логическое продолжение процесса обучения. Соревнования только закончились, а наши организации уже наметили новые направления для взаимодействия", – рассказала руководитель детского технопарка "Кванториум Сампо" Ксения Сазонова.

"Мы с радостью продолжаем совместную работу с “Кванториумом”, технопарк активно развивает актуальные направления: робототехнику, промышленный дизайн, программирование, беспилотные авиационные системы, геоинформатику. Обучающиеся здесь дети и подростки с увлечением участвуют в мероприятиях, посвященных современным технологиям, и достойно показывают себя на конкурсах федерального уровня. Искренне желаем ребятам успехов. Пусть каждая победа станет шагом навстречу новым свершениям" поделился директор Карельского филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Маниев.

"Кванториум Сампо" –  один из детских технопарков федеральной сети "Кванториум". Это площадка дополнительного образования, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, с уникальной средой для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.

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