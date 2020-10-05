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"Ростелеком" подключил к интернету 144 социально значимых объекта в Карелии

Новости. Экономика
13:15, 05 Октября 2020
фото: © "Ростелеком"
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В конце сентября компания "Ростелеком" завершила выполнение второго этапа проекта "Цифровая экономика" в Карелии.

Ограничения, связанные с пандемией, не повлияли на сроки выполнения работ. Объекты сданы в установленный контрактом период. Специалисты обеспечили интернетом 144 социально значимых объекта: 53 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), 34 пожарные части, 12 центров районных администраций и отделение Росгвардии.

Также доступ к сети получили 43 карельские школы. Учебные заведения, находящиеся в городах, могут пользоваться интернетом на скорости до 100 Мбит/сек, в селе – до 50 Мбит/сек*.

Для подключения к интернету учебных заведений компания использовала технологию VPN (Virtual Private Network – "виртуальная частная сеть"). За счет современных систем безопасности и применения надежных элементов шифрования сеть VPN защищена от постороннего вмешательства и гарантирует защиту передаваемых данных.

При реализации второго этапа проекта "Цифровая экономика" "Ростелеком" в Карелии проложил более 700 км волоконно-оптических линий. Доступ в сеть получили учреждения в Петрозаводске и районах. В том числе объекты, которые находятся в глубинке республики.

Так, в 2020 году построены сети связи для школы в деревне Усть-Река Пудожского района. Населенный пункт удален от районного центра в городе Пудож на 72 км и граничит с Архангельской областью.

Также к волоконно-оптическим линиям подключены социально значимые объекты в поселке Валдай Сегежского района (115 км от города Сегежа) и в селе Колежма Беломорского района (81 км от города Беломорск).

Помимо этого, в ноябре планируется завершить подключение к интернету общеобразовательной школы, ФАП, пожарной части и органов администрации в селе Реболы Муезерского района (82 км от поселка Муезерский). Работы выполняются в рамках дополнительных обязательств Карельского филиала ПАО "Ростелеком" при реализации проекта "Цифровая экономика" в 2020 году.

"Доступ к услугам связи стал неотъемлемой частью жизни современного человека, а в условиях сложившихся ограничений роль цифровых технологий выросла в разы. Благодаря проекту ”Цифровая экономика’ дополнительные возможности для решения текущих задач и организации рабочего процесса получили организации даже в труднодоступных уголках Карелии" – пояснил иректор Карельского филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Маниев.

Национальный проект "Цифровая экономика" реализуется в период с 2019 по 2021 годы. Одна из его задач – создание телеком-инфраструктуры для высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных во всех регионах РФ.

За три года реализации проекта в Карелии к скоростной сети передачи данных должны быть подключены 449 социально значимых объекта. В 2019 и 2020 году – 261 учреждение, в 2021 году – 188 организаций.

*Согласно требованиям Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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