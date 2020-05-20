"Ростелеком" в Карелии рассказал о самых востребованных услугах для бизнеса в период самоизоляции

Карельский филиал "Ростелекома" в период вынужденной самоизоляции отмечает рост количества запросов от бизнес-клиентов на предоставление услуг, которые помогают организовать работу дистанционно.

"Виртуальная АТС"

В прошлом месяце более чем в 3 раза* увеличился спрос на услугу "Виртуальная АТС". Одним из клиентов, выбравшим решение от "Ростелекома" для организации телефонии через интернет, стал санаторий "Марциальные воды" в Кондопожском районе Карелии.

"Виртуальная АТС" подойдет компаниям, чьи сотрудники временно или постоянно работают удаленно. Многоканальная линия с гибкой маршрутизацией позволяет равномерно распределять звонки и переадресовывать их на стационарные и мобильные телефоны. Благодаря функции записи разговоров можно контролировать качество работы. Услуга быстро настраивается и не требует дополнительных затрат на оборудование. До 25 мая "Виртуальная АТС" доступна для подключения на специальных условиях в рамках акционного предложения "Домашний офис": karelia.rt.ru/b2b/homeoffice

Мобильная связь

Также корпоративные клиенты стали активнее пользоваться мобильной связью "Ростелекома". Тарифы для бизнеса включают безлимитные звонки внутри сети на любые номера оператора, выгодные пакеты минут и интернета, доступ к популярными приложениям без ограничений по трафику. При подключении до 31 мая действует акционное предложение "Все тарифы за 1 рубль".



© Ростелеком

"Видеонаблюдение для бизнеса"

Подключают B2B-услуги "Ростелекома" и для обеспечения безопасности. Наблюдать за офисами, производственными помещениями и прилегающими территориями, опустевшими на время самоизоляции, помогает "Видеонаблюдение для бизнеса".

Системы для измерения температуры

Организациям, которые продолжают свою работу в текущих условиях, "Ростелеком" предлагает уникальное комплексное решение для высокоточного удаленного контроля температуры тела сотрудников с использованием тепловизоров. Система позволяет бесконтактно в автоматическом режиме измерять температуру у проходящих мимо людей, причем измерение одновременно может проводиться у 20 человек.



© Ростелеком

"Компаниям важно использовать все возможности, чтобы продолжать работу в текущей ситуации. Сегодня услуги связи “Ростелекома” помогают предпринимателям адаптировать бизнес-процессы к изменившимся условиям и оставаться на связи со своими клиентами и сотрудниками", – рассказал директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Карельского филиала ПАО "Ростелеком" Александр Кулаков.

Узнать больше о предложениях "Ростелекома" для представителей бизнеса можно на сайте rt.ru/b2b, по бесплатному номеру 8 800 200 3000, а также по телефону специалистов Карельского филиала, работающих с корпоративными клиентами: (8142) 79-41-01 (с понедельника по пятницу с 8.30 до 18.00).

*по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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