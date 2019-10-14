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Новости. Общество
18:40, 14 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Алпаткин

Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники

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Труд в нерабочий праздничный день должен оплачиваться в двойном размере, также можно получить день отдыха, сообщают РИА Новости.

Последние длинные выходные в 2019 году ждут россиян со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. В эти дни сотрудник обязан получить от работодателя оплату в двойном размере как за работу в нерабочий праздничный день. Также сотрудник вправе отказаться от двойной оплаты, вместо нее он может попросить дополнительный выходной, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.

Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника. Сдельщикам за выход в праздники должны платить не менее чем по двойным расценкам, а сотрудникам, чья работа оплачивается по тарифам, — не менее двойной ставки, уточнили в Роструде.

Работодатель может попросить выйти в праздничный день только для выполнения непредвиденных работ, от которых зависит нормальное функционирование организации, ее подразделений или индивидуального предпринимателя.
В Роструде отметили, что существует ряд ситуаций, при которых привлечь сотрудника к работе разрешается без его согласия. В их число входит предотвращение катастрофы или производственной аварии, а также устранение их последствий; предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателей, государства или муниципалитета.

"Привлечь сотрудника без его согласия можно также из-за введения чрезвычайного или военного положения и для неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств – из-за пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии – а также в других случаях, которые ставят под угрозу жизнь или комфорт людей", - пишут РИА Новости.

Кроме того, привлекать к работе в выходные и праздники могут сотрудников, если это предусмотрено коллективным договором или локальным документом, а профессия включена в специальный перечень, утвержденный правительством.
Есть также ряд категорий сотрудников, которых можно привлечь к работе в праздник только в особом порядке. Это инвалиды, женщины с детьми до трех лет, матери- и отцы-одиночки с детьми до пяти лет, работники с детьми-инвалидами или ухаживающие за больными членами семьи, опекуны и попечители несовершеннолетних, пишут РИА Новости.

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