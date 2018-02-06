Роструд "разрешил" опаздывать на работу в непогоду

По теме
Загрузка...
Сложные погодные условия и происходящие из-за этого перебои в работе транспорта являются уважительными причинами опоздания на работу.
Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Роструда.
"Сложные погодные условия и перебои в работе транспорта являются уважительными причинами опоздания. В такой ситуации работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности", — сообщили в Роструде.
В ведомстве отметили, что если работник опоздал без уважительных причин, к нему может быть применено дисциплинарное взыскание. Однако перед тем как наказать сотрудника, работодатель обязан получить его письменное объяснение.
По теме
Выбор читателей
31.01.2018, 16:59
31.01.2018, 19:40
31.01.2018, 20:20
04.02.2018, 15:38
Аналитика
Сегодня 14:37
Политкухня
Справедливороссы полны противоречий.
05.02.2018 10:35
05.02.2018 10:30
01.02.2018 09:59
Чтиво
05.02.2018 09:01
Без политики
За что жители России и Карелии ценят корейский автомобиль?
02.02.2018 10:10
01.02.2018 17:24
01.02.2018 15:12
Медиа
Опрос
Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?
Комментарии