Роструд "разрешил" опаздывать на работу в непогоду

Сложные погодные условия и происходящие из-за этого перебои в работе транспорта являются уважительными причинами опоздания на работу.

Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Роструда.

"Сложные погодные условия и перебои в работе транспорта являются уважительными причинами опоздания. В такой ситуации работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности", — сообщили в Роструде.

В ведомстве отметили, что если работник опоздал без уважительных причин, к нему может быть применено дисциплинарное взыскание. Однако перед тем как наказать сотрудника, работодатель обязан получить его письменное объяснение.