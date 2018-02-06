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Новости. Общество
18:00, 06 Февраля 2018

Роструд "разрешил" опаздывать на работу в непогоду

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Сложные погодные условия и происходящие из-за этого перебои в работе транспорта являются уважительными причинами опоздания на работу.

Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Роструда.

"Сложные погодные условия и перебои в работе транспорта являются уважительными причинами опоздания. В такой ситуации работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности", — сообщили в Роструде.

В ведомстве отметили, что если работник опоздал без уважительных причин, к нему может быть применено дисциплинарное взыскание. Однако перед тем как наказать сотрудника, работодатель обязан получить его письменное объяснение.

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Комментарии

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sherhan2
2018-02-06 18:40:51
Теперь надо дать понятие определений: "Сложные погодные условия и перебои в работе транспорта".
Доктор Лень
2018-02-06 19:41:54
Ув.sherhan2, определение простое: форс-мажор. Больше всего в перечне мне нравится "произвол властей"!))
циник
2018-02-06 18:27:34
И в школу детям не ходить. Дебилы, млять.
кир
2018-02-06 18:04:13
Любые причины не работать являются уважительными для нашего человека.
Гость
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