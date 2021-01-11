Роструд рассказал об очередных грядущих выходных

Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в феврале.

Россиян ожидают длинные выходные с 21 по 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Однако предшествующая им рабочая неделя будет единственной шестидневной в 2021 году в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Роструда.

"При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в следующем году длинная шестидневная рабочая неделя", - сообщили в Роструде.

В ведомстве напомнили, что Международный женский день, которые отмечается 8 марта, сократит рабочую неделю до четырех дней. Также первые две рабочие недели в мае будут четырехдневными, а рабочие дни выпадают на 4-7 мая и 11-14 мая.