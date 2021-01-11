Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Семья на внедорожнике попала под фуру в Карелии – водитель погиб 1
Сегодня 13:29
В районе Карелии подросток провалился в колодец теплотрассы 2
Сегодня 12:57
Туристы заплатили за пять дней в Карелии почти миллион рублей 10
Сегодня 12:22
Умер главный травматолог Петрозаводска Олег Юрьян 2
Сегодня 10:37
"Олония" открыла магазин особо низких цен в Петрозаводске 14
Сегодня 09:58

Роструд рассказал об очередных грядущих выходных

Новости. Общество
19:10, 11 Января 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в феврале.

Россиян ожидают длинные выходные с 21 по 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Однако предшествующая им рабочая неделя будет единственной шестидневной в 2021 году в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Роструда.

"При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в следующем году длинная шестидневная рабочая неделя", - сообщили в Роструде.

В ведомстве напомнили, что Международный женский день, которые отмечается 8 марта, сократит рабочую неделю до четырех дней. Также первые две рабочие недели в мае будут четырехдневными, а рабочие дни выпадают на 4-7 мая и 11-14 мая.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.01.2021, 13:07
В новом районе Петрозаводска течет речка из дерьма (ФОТО, ВИДЕО)
05.01.2021, 10:18
ГИБДД сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
07.01.2021, 14:34
Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)
05.01.2021, 15:21
Руководитель Следкома Карелии встретился с родственниками пропавшего без вести мальчика
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся

Аналитика

Сегодня 16:06
Капитал
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
Общественному оку закрывают веки 1
Сегодня 16:05
Особенный 2020-й: итоги года с Элиссаном Шандаловичем
04.01.2021 10:30
"Красная зона", пустой Петрозаводск и грибное нашествие 2
30.12.2020 15:35
Чем запомнился 2020 год 6
29.12.2020 17:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 5
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»