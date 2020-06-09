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Ростуризм назвал дату начала курортного сезона в России

Новости. Общество
22:00, 09 Июня 2020
фото: © iStock
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Федеральное агентство по туризму рассчитывает, что с 1 июля россияне смогут путешествовать по стране при соблюдении мер безопасности и предосторожности.

Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, пишет издание "РИА Новости".
 
"Мы понимаем, что июнь уйдет на мягкий старт и подготовку к началу полноценного курортного сезона начиная с 1 июля. Безусловно, очень многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, но мы сделаем все возможное", – отметила Догузова.

Она напомнила, что 1 июня начался первый этап выхода гостиничной и туристической отраслей из ограничительных мер, в регионах стали открываться отели и санатории.
 
Руководитель Ростуризма обратила внимание на то, что информация постоянно меняется, обновляется, а ограничения снимаются.

О том, что страна готова к постепенному открытию туристического сезона, накануне заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил губернаторам совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом до 15 июня подготовить планы по открытию туристической отрасли в регионах.

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