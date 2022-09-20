Ростуризм попросил туроператоров возвращать деньги за туры мобилизованным гражданам

Глава ведомства Зарина Догузова призвала бизнес искать решения, которые максимально учитывают интересы туристов, призванных на военную службу.

Ростуризм направил туроператорам и отельерам письма с просьбой оказывать максимальное содействие мобилизованным гражданам и в приоритетном порядке возвращать им денежные средства за туры и брони в отелях, по возможности, без удержания фактически понесенных расходов. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

«В текущих непростых для всех условиях направила туристическому бизнесу (туроператорам, отельерам) письма с просьбой оказывать максимальное содействие туристам, призываемым на военную службу в рамках частичной мобилизации. Попросила коллег в приоритетном порядке возвращать денежные средства за такие туры и брони в отелях — по возможности, без удержания фактически понесенных расходов», — написала она.

Глава ведомства призвала бизнес искать решения, которые максимально учитывают интересы туристов, призванных на военную службу.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. Мобилизация не коснется студентов очной формы обучения и военнослужащих-срочников, а также ряда категорий граждан, включая работников оборонно-промышленного комплекса. Отсрочку могут получить и работающие по специальности полный рабочий день сотрудники IT-компаний, операторов связи и СМИ. Кроме того, как разъяснили в Генштабе, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55.