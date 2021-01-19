Росздравнадзор закрыл популярную в столице Карелии косметологическую клинику

В Петрозаводске приостановлена деятельность частной клиники, где руководство и медперсонал работали, не имея соответствующего медицинского образования, сообщили в Росздравнадзоре Карелии.

Частное медучреждение, ООО "Многопрофильная клиника "Академика", филиалы которого работали на Древлянке и Ключевой, закрыто на 30 суток после проверки Росздравнадзора. Решение о приостановлении деятельности клиники вынес Арбитражный суд Карелии.

Специалисты выявили в косметологической клинике грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности.

Так, у руководителя организации отсутствуют документы, подтверждающие наличие высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к подобным специалистам. Нет у него и сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье". Кроме того, руководитель и главный врач клиники не смогли подтвердить наличие стажа работы по специальности. У врача - косметолога, оказывающего медицинские услуги, не подтверждено наличие профессиональной подготовки и сертификата специалиста по специальности "Косметология".

По данным ведомства, платные услуги оказывались в клинике с нарушениями существующих правил предоставления учреждением платных медицинских услуг.