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Росздравнадзор закрыл популярную в столице Карелии косметологическую клинику

Новости. Общество
16:35, 19 Января 2021
фото: © Росздравнадзор Карелии
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В Петрозаводске приостановлена деятельность частной клиники, где руководство и медперсонал работали, не имея соответствующего медицинского образования, сообщили в Росздравнадзоре Карелии.

Частное медучреждение, ООО "Многопрофильная клиника "Академика", филиалы которого работали на Древлянке и Ключевой, закрыто на 30 суток после проверки Росздравнадзора. Решение о приостановлении деятельности клиники вынес Арбитражный суд Карелии. 

Специалисты выявили в косметологической клинике грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности.

Так, у руководителя организации отсутствуют документы, подтверждающие наличие высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к подобным специалистам. Нет у него и сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье". Кроме того, руководитель и главный врач клиники не смогли подтвердить наличие стажа работы по специальности. У врача - косметолога, оказывающего медицинские услуги, не подтверждено наличие профессиональной подготовки и сертификата специалиста по специальности "Косметология".

По данным ведомства, платные услуги оказывались в клинике с нарушениями существующих правил предоставления учреждением платных медицинских услуг.

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Комментарии

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Старик
2021-01-19 18:49:44
А как они тогда могли открыться и зарегистрироваться?
Вася
2021-01-19 19:01:50
Старик, Ты американец?
Геннадий
2021-01-19 18:53:44
Старик, Как у нас открыться все знают, а как закрыться......тоже....
кир
2021-01-19 17:54:05
Особенно боюсь, когда некая Рая попадется. Она на форуме была страшная такая. :)
Вася
2021-01-19 18:58:53
кир, О Господи,ты радуга?
бюджет
2021-01-19 17:47:00
Ну, жесть! Закрывать могЕм, а когды открывали слабО дОкументы проверить? Энтот Роснадзор о отставку.
театральный критик
2021-01-19 16:43:43
Беда. Теперь бабёнки страшненькими будут по городу шастать.
Off
2021-01-19 18:06:39
театральный критик, ты все равно красивее, когда в колготках.. :)
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