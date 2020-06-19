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Ровно 30 лет назад Сергей Катанандов возглавил Петрозаводск

Новости. Политика
12:19, 20 Июня 2020
фото: правительство Карелии
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник поздравила Сергея Катанандова с годовщиной вступления в должность председателя исполкома Петрозаводского горсовета народных депутатов.

Как сообщили в администрации карельской столицы, 21 июня 1990 года Сергей Катанандов вступил в должность председателя исполкома Петрозаводского горсовета народных депутатов. Он руководил городом до 1998 года. После этого занимал должность председателя правительства Карелии, затем до 2010 года - главы Карелии. С 2010 по 2017 год Сергей Катанандов был членом Совета Федерации от Карелии.

 
- С Сергеем Леонидовичем связаны значимые достижения города Петрозаводска и Республики Карелия. Он внес большой личный вклад в социально-экономическое и общественно-политическое развитие города. Занимая руководящие должности муниципального, республиканского, федерального уровня, он всегда руководствуется интересами и нуждами людей. Сергей Леонидович Катанандов пользуется заслуженным авторитетом среди петрозаводчан, не забывает родной город, делится накопленным опытом и принимает активное участие в социально-экономическом развитии Петрозаводска и в настоящее время, - отметила Ирина Мирошник, лично поздравив Сергея Катанандова с годовщиной.

Добавим, что Сергей Катанандов - кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы. В год 100-летия республики за особый вклад в социально-экономическое развитие региона Сергей Леонидович удостоен звания Почетного гражданина Республики Карелия.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-20 13:22:17
Путин не мог его найти, когда тот в отпуске был за границей. Вот, оказывается, зачем искал. Чтобы награды вручить. Ещё тогда. Пришлось отложить. Язычники поклоняются любой дате, которую сами придумают. Даже самой немыслемой.
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