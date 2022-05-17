Рождаемость в Карелии растет при одновременном снижении смертности

Естественная убыль населения Карелии в 2022 году сократилась на 11,3% за счет увеличения уровня рождаемости и снижения смертности.

Это следует из данных Карелиястата о демографической ситуации в республике за январь–февраль.

За этот период уровень рождаемости в расчете на 1 тыс. человек населения вырос на 1,4%, а уровень смертности снизился на 6,5%.

Тем не менее число умерших превысило число родившихся в 2,9 раза, хотя это меньше, чем за аналогичный период прошлого года.