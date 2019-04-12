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Новости. Общество
21:05, 12 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Рождаемость в России упала больше чем на 5%

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Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%, заявили в Минтруда.

Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, передает "Интерфакс".

"Вчера Росстат подвел итоги за 2018 год, эти цифры будут пересматриваться. Количество рождений составило 1,604 млн, и снижение по сравнению с 2017 годом - хотя это очень неприятно, безусловно, мы будем предпринимать все усилия для того, чтобы эту тенденцию переломить, - но снижение составило 5,4%", - сказал Топилин на заседании коллегии Минтруда в пятницу.

По его словам, в правительстве считают повышение рождаемости важным для себя вызовом.

"Принципиально это означает, что нам предстоит прорабатывать все новые и новые меры по усилению поддержки семей при рождении детей в этих семьях", - сказал Топилин.

При этом он отметил, что показатели 2018 года все равно значительно лучше данных за 2017 год, когда рождаемость упала почти на 11%. По мнению министра, это говорит о том, что начал работать пакет мер по поддержке семей с детьми, инициированный президентом в ноябре 2017 года.

Между тем, в феврале Топилин сообщал, что рождаемость в России за 2018 год снизилась не на 5,4%, а на 4,6%. При этом он оговорился, что Минтруд еще ждет от Росстата суммарный коэффициент рождаемости по итогам года.

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Комментарии

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Геннадий Гаврилов
2019-04-12 22:15:04
"Переломить тенденцию.." . Неужели чиновники на самом деле не понимают ,что своими подачками ничего исправить не смогут ? Можно спросить любого молодого человека .что ему надо ,чтобы создать семью и родить детей , и ответ будет почти у всех одинаковым -доступное жилье , работа , приличная зарплата. .А когда все молодые люди,еще не начав жить, попадают в долговую кабалу на всю жизнь, в виде ипотеки , не имеют перспектив и не видят света в конце тоннеля ,то какие могут быть дети ? Если ничего не изменится в стране ,то вымирание продолжится и даже будет набирать обороты .
Неравнодушный
2019-04-12 21:21:48
Горе от ума - даже за деньги женщины теперь не рожают. Всё время личностным ростом занимаются и мужиков троллят.
Гость
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