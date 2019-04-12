Рождаемость в России упала больше чем на 5%

Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%, заявили в Минтруда.

Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, передает "Интерфакс".

"Вчера Росстат подвел итоги за 2018 год, эти цифры будут пересматриваться. Количество рождений составило 1,604 млн, и снижение по сравнению с 2017 годом - хотя это очень неприятно, безусловно, мы будем предпринимать все усилия для того, чтобы эту тенденцию переломить, - но снижение составило 5,4%", - сказал Топилин на заседании коллегии Минтруда в пятницу.

По его словам, в правительстве считают повышение рождаемости важным для себя вызовом.

"Принципиально это означает, что нам предстоит прорабатывать все новые и новые меры по усилению поддержки семей при рождении детей в этих семьях", - сказал Топилин.

При этом он отметил, что показатели 2018 года все равно значительно лучше данных за 2017 год, когда рождаемость упала почти на 11%. По мнению министра, это говорит о том, что начал работать пакет мер по поддержке семей с детьми, инициированный президентом в ноябре 2017 года.

Между тем, в феврале Топилин сообщал, что рождаемость в России за 2018 год снизилась не на 5,4%, а на 4,6%. При этом он оговорился, что Минтруд еще ждет от Росстата суммарный коэффициент рождаемости по итогам года.