Рождаемость в России упала до уровня 10-летней давности

По данным Росстата, в прошлом году в России на свет появилось на 203 тыс. младенцев меньше, чем годом ранее.

Единственным регионом страны, где не был зафиксирован спад рождаемости, оказалась Чечня, пишет РБК.

В 2017 году уровень рождаемости в России снизился сразу на 10,7%, следует из отчета Росстата. По подсчетам ведомства, за год в стране родились примерно 1,69 млн детей, что более чем на 203 тыс. меньше, чем в 2016-м. По этому показателю 2017-й оказался худшим годом последнего десятилетия; в последний раз меньше новорожденных в России было зафиксировано лишь в 2007 году (1,61 млн).

Спад рождаемости коснулся в 2017 году всех регионов России, за исключением Чечни, где за год родилось практически столько же детей, сколько в 2016-м, — 29,89 тыс. против 29,893 тыс. В остальных регионах ситуация оказалась намного хуже: в некоторых спад рождаемости составил около 15%, а в Ненецком автономном округе достиг 16,5%.

Смертность в России в прошлом году также заметно снизилась: за год в стране умерли 1,824 млн человек, что примерно на 63,6 тыс. меньше, чем в 2016-м. Однако даже снижение смертности до самого низкого в XXI веке уровня не помогло России сохранить естественный прирост населения, на смену которому пришла естественная убыль (за 2017 год — минус 134,4 тыс., в 2016-м было плюс 5,4 тыс.).

Несмотря на это, общее население России по итогам года несколько выросло (с 146,804 млн до 146,877 млн человек), что объясняется притоком мигрантов из других стран. По итогам января–ноября 2017 года (данных за весь год Росстат еще не публиковал) миграционный прирост составил 200,9 тыс. человек. Главными миграционными донорами России по-прежнему остаются страны СНГ — Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Украина.

Согласно демографическому прогнозу Росстата, естественная убыль населения будет нарастать и с 2025 года превысит 400 тыс. человек ежегодно, замедление сокращения численности населения прогнозируется только ближе к 2030-м годам.

Международная миграция (по прогнозу приток мигрантов составит менее 300 тыс. человек в год) в перспективе не сможет компенсировать сокращение населения.

Научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова пояснила РБК, что рождаемость будет снижаться в ближайшие 15 лет из-за того, что большинство нынешних матерей родились в 1990-х годах, когда рождаемость была невысокой.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин отнес демографическую ситуацию в России к числу тяжелейших в мире. Министр отметил, что к резкому сокращению численности трудоспособного населения приведет то, что в его составе начинают учитываться россияне, родившиеся в самом конце 1990-х, когда в стране был зафиксирован максимальный спад рождаемости.

В ответ на вызов низкой рождаемости президент объявил о "перезагрузке" демографической политики страны. С 1 января в России появились два новых ежемесячных пособия. При рождении первого ребенка и до достижения им полутора лет семьям предоставляется ежемесячная выплата, равная региональному прожиточному минимуму на ребенка (в среднем в 2018 году она составляет 10,5 тыс. руб.). Из средств материнского капитала (действие программы продлено до конца 2021 года) семьи при рождении второго ребенка могут получать ежемесячные выплаты. Обе выплаты предоставляются семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. Кроме того, для семей, в которых появились второй и третий ребенок, запущена спецпрограмма субсидирования ипотечных ставок (расходы на обслуживание ипотеки сверх 6% годовых возьмет на себя государство).