Рождественские подарки от "Баренц Групп"

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Компания "Баренц Групп" дарит подарки своим покупателям.
Подарок "Комфорт" *
(Для всех, кто обратился за консультацией и будущей покупкой квартиры в Баренц Групп)
- бесплатное такси до офиса и строительной площадки
- горячий кофе и угощения от Баренц Групп
Подарок "Комфорт плюс"*
(При приобретении квартиры до 31.01.2019 г. на сумму до 2 400 000 рублей)
- бытовая техника на сумму 30 000 рублей
- переезд в новую квартиру за наш счет, включая грузчиков
- горячий кофе и угощения от Баренц Групп
Подарок "Премиум"*
(При приобретении квартиры до 31.01.2019 г. на сумму от 2 400 000 рублей)
- сертификат на приобретение кухонного гарнитура номиналом 70 000 рублей
- переезд в новую квартиру за наш счет, включая грузчиков
- горячий кофе и угощения от Баренц Групп
Более подробную информацию можно узнать у наших "Дедушек Морозов" по телефону 331-334.
* Подарки "Комфорт плюс" и "Премиум" клиент получает при поступлении денежных средств на счет застройщика.
*Данные подарки получают только новые клиенты
*Опция "переезд в новую квартиру" - работает на один переезд в черте города.
* Данная программа доступна при приобретении квартир в жилых комплексах "Иволга" на Древлянке и "Свиристель" на Кукковке.
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