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Новости. Экономика
12:33, 14 Декабря 2018

Рождественские подарки от "Баренц Групп"

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Компания "Баренц Групп" дарит подарки своим покупателям.

Подарок "Комфорт" *

(Для всех, кто обратился за консультацией и будущей покупкой квартиры в Баренц Групп)

  • бесплатное такси до офиса и строительной площадки
  • горячий кофе и угощения от Баренц Групп

Подарок "Комфорт плюс"*

(При приобретении квартиры до 31.01.2019 г. на сумму до 2 400 000 рублей)

  • бытовая техника на сумму 30 000 рублей
  • переезд в новую квартиру за наш счет, включая грузчиков
  • горячий кофе и угощения от Баренц Групп

Подарок "Премиум"*

(При приобретении квартиры до 31.01.2019 г. на сумму от 2 400 000 рублей)

  • сертификат на приобретение кухонного гарнитура номиналом  70 000 рублей
  • переезд в новую квартиру за наш счет, включая грузчиков
  • горячий кофе и угощения от Баренц Групп

Более подробную информацию можно узнать у наших "Дедушек Морозов" по телефону 331-334.

* Подарки  "Комфорт плюс" и "Премиум" клиент получает при поступлении денежных средств на счет застройщика.

*Данные подарки получают только новые клиенты

*Опция "переезд в новую квартиру" - работает на один переезд в черте города.

* Данная программа доступна при приобретении квартир в жилых комплексах "Иволга" на Древлянке и "Свиристель" на Кукковке.

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