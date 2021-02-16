Розничная торговля в Карелии оправилась после пандемии и продолжила рост в 2021 году

Оборот розничной торговли в Карелии в январе вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает Карелиястат.

В прошлом году эта отрасль оказалась в числе пострадавших от последствий пандемии коронавируса, но сумела компенсировать потери и восстановится к концу года,

Как сообщалось ранее, оборот розничной торговли в Карелии в 2020 году вырос на 0,2% по сравнению с 2019 годом. Вместе с тем, результаты опроса, проведенного Карелиястатом в IV квартале 2020 года показали, что ритейлеры стали менее оптимистично оценивать перспективы отрасли в Карелии. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".