Розничная торговля в Карелии падает одновременно с резким ростом общественного питания

Оборот розничной торговли в Карелии за 10 месяцев 2022 года сократился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Больше всего спад заметен в сфере торговли непродовольственными товарами – почти на 15% по сравнению с 2021 годом.

Одновременно произошел резкий рост в общественном питании.

Только за один месяц – в октябре – оборот в отрасли вырос на 16,8%, а по итогам 10 месяцев этот показатель увеличился на 8%.