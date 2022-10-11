Розничная торговля в Карелии падает одновременно с резким ростом общественного питания

Оборот розничной торговли в Карелии за 10 месяцев 2022 года сократился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.
Больше всего спад заметен в сфере торговли непродовольственными товарами – почти на 15% по сравнению с 2021 годом.
Одновременно произошел резкий рост в общественном питании.
Только за один месяц – в октябре – оборот в отрасли вырос на 16,8%, а по итогам 10 месяцев этот показатель увеличился на 8%.
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