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Розовые кусты посадили на площади Гагарина в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
08:05, 21 Августа 2020
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В столице Карелии проводятся работы по благоустройству и уборке общественных территорий.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, подрядчик работает во всех районах города.

В рамках муниципального контракта ООО "Городской комбинат благоустройства" поддерживает чистоту общественных территорий - ежедневно во всех районах работают техника и мобильные бригады.

Дорожки и площадки в парках, скверах, лестничные спуски и другие элементы пешеходной инфраструктуры подметают, с территорий вывозят мусор.



 Так, накануне подрядчик выкосил траву на газонах на улице Шотмана, в сквере 71-й Стрелковой Дивизии и в Соломенном. Уже скошенную – сгребали и вывозили из парка Ямка, с Кондопожской аллеи, улицы Лизы Чайкиной и Комсомольского проспекта.

Санитарную обрезку кустарников проводят на Пушкинской улице. Цветочные клумбы пропалывают на площади Ленина и на Ключевой. На площади Гагарина сажают розовые кусты, на Онежской набережной – сосны, а также продолжают оформление вазонов. Помимо этого, подрядчик моет мраморные элементы мемориального комплекса в сквере Вечный Огонь.



 Работы контролируют специалисты комитета ЖКХ администрации города. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру 051.

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