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Розыск: Жительница Карелии ушла из дома и не вернулась

Новости. Происшествия
10:02, 22 Апреля 2020
фото: © МВД Карелии
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Жительница Кондопожского района ушла из дома две недели назад, сообщили в МВД Карелии.

Полиция устанавливает местонахождение 32-летней Кристины Н. которая 8 апреля ушла из своего дома.

На вид женщине 25-27 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы темно-русого цвета.

Была одета в куртку песчаного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета, свитер вязаный светло-голубого цвета.

Всех, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения женщины или о её местонахождении, полиция просит сообщить по телефонам: +7-999-094-53-28, +7(814-51) 2-09-02 или 02 (с мобильного – 102).

 

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