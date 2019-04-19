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Новости. Экономика
10:12, 19 Апреля 2019

РСХБ и платежная система "Мир" запускают акцию для футбольных болельщиков

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В Россельхозбанке действует акция для держателей карт платежной системы "Мир".

В период с 15 апреля по 20 октября 2019 года при совершении покупок клиенты банка могут выиграть поездку на матчи сборной России по футболу во время отборочных игр Чемпионата Европы-2020.

Акция распространяется на платежные карты "Мир", эмитированные Россельхозбанком.

По условиям акции участникам необходимо совершать покупки по карте "Мир" на сумму не менее 300 рублей каждая и регистрировать чеки на промо-странице. Каждый участник получит гарантированный подарок. В рамках кампании будет разыграно 120 билетов на двоих на матчи сборной России, сувениры с автографами игроков и другие призы. Подробные условия доступны по ссылке super.mironline.ru/football.

РСХБ одним из первых начал эмиссию карт национальной платежной системы "Мир" и сегодня ведет активную работу по выпуску российских карт в соответствии с Законом "О национальной платежной системе".

На 1 апреля 2019 более 4,5 млн клиентов используют платежные карты Россельхозбанка.

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