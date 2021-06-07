Рубли придут на смену долларам при международных расчетах, заявили в Минфине

Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты стран-партнеров России происходит естественным путем, заявил Минфин.

В то же время ведомство отметило, что создает для этого «регуляторные стимулы».

«Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы», — говорится в сообщении министерства, которое цитирует РИА Новости.

По мнению ведомства, связанные с санкциями затруднения в расчетах только способствуют такому переходу, что подтверждает статистика за последние пять лет.

На ПМЭФ Владимир Путин заявил о готовности России перейти на расчеты с партнерами в нацвалютах.

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