Ручейник в домике: в Красную книгу Карелии занесли редкую «бабочку»

В Красную книгу Карелии с пометкой «редкий вид» занесли один из крупнейших ручейников России.

В Красную книгу Карелии был занесен один из крупнейших ручейников в нашей стране — семблис красивый, сообщили в официальном паблике Минприроды Карелии.



Взрослое насекомое напоминает бабочку и встречаются летом на берегах водоемов. Личинки обитают на дне, они живут в переносных домиках из крупных фрагментов осоки и других растений, иногда раковин моллюсков и песка.



Как отметили в источнике, этот краснокнижный вид в республике известен по немногочисленным находкам, частично в Северном Приладожье и Петрозаводске еще в начале 20-го века.

На территории заповедника «Кивач» и нацпарка «Паанаярви» состояние популяций, по-видимому, стабильно. Остальные популяции малочисленны и уязвимы, подчеркнули в Минприроды.



