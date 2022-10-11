Ругаться матом на подчиненных в Карелии стали реже

Если в 2020 году яркие выражения от начальства слышали 19% работников, то в 2022 году - 13%, сообщили на портале superJob.ru.

Согласно данным исследовательского центра портала superjob.ru, ненормативная лексика по-прежнему популярна в рабочих коллективах россиян. При этом, ругаться в стране стали немного меньше. В опросе приняли участие работающие экономически активные граждане из всех округов страны.



В 2022 году 7 из 10 россиян не могут обойтись без матерной ругани на работе. На рабочих совещаниях 46% россиян используется ненормативная лексика: 15% слышат ее постоянно, 31% — иногда.



Крепкие слова от начальства слышит практически каждый второй: 13% — регулярно, 32% — время от времени. Впрочем, по сравнению с 2020 годом руководители стали реже использовать ненормативную лексику в общении с подчиненными, 19% и 32% соответственно. Матерная ругань больше распространена в мужских коллективах.



Опрос проводился в 374 городах и поселках страны, во всех федеральных округах с 6 по 11 октября. В нем участвовали

постоянно работающие граждане старше 18 лет. Опрошено 1,6 тысячи человек.