"Руки-Базуки" сыграет главную роль в фильме "Брат-3"

Шоумен и музыкант Стас Барецкий в эфире НСН анонсировал очередную громкую новость о съемках продолжения знаменитого фильма.

Российский музыкант Стас Барецкий заявил, что планирует принять участие в съемках фильма "Брат-3", который станет продолжением популярных картин Алексея Балабанова.

По словам Барецкого, в съемках также примет участие бывший боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, который ранее отбывал наказание по статьям о хулиганстве, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия.

Помимо этого Барецкий рассказал, что в съемках одну из главных ролей сыграет Кирилл "Руки-Базуки" Терешин – парень из Пятигорска, который "прославился" своими непропорциональными бицепсами, пишет НСН.

"Открою вам новый маленький секрет готовящегося фильма. Главную роль в нем сыграет мега-звезда "синтолового шоу-бизнеса", Кирилл "Руки-Базуки". Это будет бомба", – отметил будущий режиссер.