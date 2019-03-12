Руководитель фирмы пойдет под суд за крупное мошенничество при строительстве дома в Петрозаводске

Прокурор Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО "Роспромстрой".

Как сообщили в карельской прокуратуре, руководитель ООО "Роспромстрой" обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь субподрядчиком при выполнении государственного заказа по строительству многоквартирного жилого дома в Петрозаводске, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение более 8 миллионов рублей.

Введя в заблуждение подрядную организацию и заказчика, он получил оплату за фактически не выполненные отделочные работы по устройству полов.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и частично возместил причиненный ущерб (всего возмещено 100 тысяч рублей). Прокурором республики предъявлен гражданский иск в защиту государства на оставшуюся сумму ущерба.

В ближайшее время уголовное дело вместе с гражданским иском будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.