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Руководитель фирмы в Карелии выплатил долги по зарплате, испугавшись следователей

Новости. Криминал
16:13, 02 Октября 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Представитель организации рассчитался с задолженностью по заработной плате перед своими сотрудниками после вмешательства следователей.

Медвежьегорские следователи расследуют уголовное дело по факту невыплаты заработной платы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности работодателем). Об этом сообщает сайт карельского Следкома.

По версии следствия, руководство закрытого акционерного общества не выплачивало заработную плату 4 работникам. Сумма невыплаченных денежных средств составила более 219 тысяч рублей.

По результатам проведенной по уголовному делу работы руководством предприятия задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Следком Карелии заинтересовался фирмой, не выплатившей зарплату работнику.

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