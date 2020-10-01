Руководитель фирмы в Карелии выплатил долги по зарплате, испугавшись следователей

Представитель организации рассчитался с задолженностью по заработной плате перед своими сотрудниками после вмешательства следователей.

Медвежьегорские следователи расследуют уголовное дело по факту невыплаты заработной платы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности работодателем). Об этом сообщает сайт карельского Следкома.

По версии следствия, руководство закрытого акционерного общества не выплачивало заработную плату 4 работникам. Сумма невыплаченных денежных средств составила более 219 тысяч рублей.

По результатам проведенной по уголовному делу работы руководством предприятия задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Следком Карелии заинтересовался фирмой, не выплатившей зарплату работнику.