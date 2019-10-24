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Новости. Общество
10:26, 24 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Руководитель Минздрава Карелии высказал претензии в адрес охранников БСМП

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков совершил внеплановый ночной выезд на  станцию скорой медицинской помощи.

По словам министра, в ночную смену работало 17 бригад, одна из которых работала в 12-часовом режиме. Три бригады не были укомплектованы, но в их составе работал дополнительно младший медицинский персонал. 

"В информационной системе был отражен вызов пожилой жительнице Петрозаводска с острым инфарктом миокарда. Вызов поступил 20.38. Бригада приехала в 20.44. В Республиканскую больницу им. В.А. Баранова привезли в 21.17. В специализированной больнице после интенсивных мероприятий выполнено стентирование коронарных артерий", – сообщил Охлопков на своей странице "ВКонтакте".

Есть недоработки в обслуживании неотложных вызовов в дневное время поликлиниками города Петрозаводска, об этом министру здравоохранения рассказали диспетчеры скорой помощи. 

"На станции слабая материально-техническая база. Помещения все нуждаются в ремонте. Необходимо обновление мебели для комнаты отдыха персонала. Есть претензии к охране на пропускном пункте на территории станции скорой помощи. Никто не вышел и не проверил мои документы", – добавил руководитель Минздрава Карелии. 

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Комментарии

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Мария
2019-10-24 10:57:24
Действительно, молодец! Побольше бы нам таких руководителей!!!
zanoza
2019-10-24 10:37:31
Начальство знают в лицо, какие уж тут могут быть претензии у министра :)
Сеня
2019-10-24 10:35:33
Молодец , старается !!! Чаще надо "пинать" ему своих подчинённых , чтобы тоже ездили и вникали в "жизнь" поликлиник и больниц .
Гость
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