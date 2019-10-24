Руководитель Минздрава Карелии высказал претензии в адрес охранников БСМП

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков совершил внеплановый ночной выезд на станцию скорой медицинской помощи.

По словам министра, в ночную смену работало 17 бригад, одна из которых работала в 12-часовом режиме. Три бригады не были укомплектованы, но в их составе работал дополнительно младший медицинский персонал.



"В информационной системе был отражен вызов пожилой жительнице Петрозаводска с острым инфарктом миокарда. Вызов поступил 20.38. Бригада приехала в 20.44. В Республиканскую больницу им. В.А. Баранова привезли в 21.17. В специализированной больнице после интенсивных мероприятий выполнено стентирование коронарных артерий", – сообщил Охлопков на своей странице "ВКонтакте".



Есть недоработки в обслуживании неотложных вызовов в дневное время поликлиниками города Петрозаводска, об этом министру здравоохранения рассказали диспетчеры скорой помощи.



"На станции слабая материально-техническая база. Помещения все нуждаются в ремонте. Необходимо обновление мебели для комнаты отдыха персонала. Есть претензии к охране на пропускном пункте на территории станции скорой помощи. Никто не вышел и не проверил мои документы", – добавил руководитель Минздрава Карелии.