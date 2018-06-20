Руководитель ОПФ Карелии Николай Левин прокомментировал повышение пенсионного возраста

"Время пришло к тому, чтобы этот вопрос обсуждать и принимать все-таки положительное решение", – заявил управляющий отделением Пенсионного фонда Николай Левин, комментируя идею правительства России повысить пенсионный возраст в стране.

По словам руководителя ОПФ, которые приводит сайт карельского отделения "Единой России" (Николай Левин является координатором партийного проекта "Старшее поколение"), в республике из года в год снижается как численность населения, так и численность работающих, а "это самое главное, что влияет на доходы Пенсионного фонда".

"По нашим прогнозам, в 2030 году население республики сократится еще на 5,3%. Снижение происходит лиц трудоспособного возраста: с 345 000 в 2017 году до 308 000 в 2030 году. То есть, население в целом уменьшается на 5,3%, а трудоспособное – на 10,8%. Видите, какой разрыв получается?" – отметил управляющий отделением.

Сегодня на 1 тысячу работающих в республике, по данным ОПФ, приходится 812 пенсионеров, а к 2030 году этот показатель увеличится до 925 пенсионеров.

"Прогнозы говорят о том, что эта цифра вообще перевернется, – добавляет Левин. – Каждый работающий человек должен будет поддерживать каждого пенсионера, один к одному".

Федеральная концепция, напомнил Левин, говорит о повышении материального содержания пенсионеров и предусматривает, что пенсии будут расти на 1 тысячу рублей в год.

"Если посмотреть на те уровни индексации [пенсий], которые проходили, как правило, на 1 февраля, то их размеры составляли порядка 500 рублей, – говорит Николай Левин. – Предполагаемое увеличение будет в два раза больше. Думаю, это серьезная поддержка пенсионерам".

Управляющий ОПФ также отметил, что если по России порог выхода на пенсию предполагается в 65 лет для мужчин и в 60 для женщин, то для северных территорий будет 60 и 58, соответственно. Кроме того, сохраняются льготы для отдельных категорий граждан (для многодетных мам, плавсостава и т.д.).

Аргумент о том, что многие просто не доживут до пенсии, вряд ли можно считать обоснованным, считает Николай Левин.

"В системе Пенсионного фонда при назначении пенсии и формировании бюджета есть так называемый "период дожития", – пояснил руководитель. – В нем закладывается цифра по всем категориям граждан – 254 месяца, это больше 19 лет". В то же время, по словам Левина, судя по статпрогнозам, продолжительность жизни после выхода на пенсию у женщин составляет 30,5 лет, у мужчин – 18,9 лет".

"Время пришло к тому, чтобы этот вопрос обсуждать и принимать все-таки положительное решение, – резюмировал руководитель. – Без него мы не сможем достичь положительного обеспечения, о котором сказал президент в своем указе".

Напомним, 14 июня, правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Вместе с тем, в Интернете продолжается сбор подписей под петицией против этой меры. Согласно последним данным ее подписали более 2 млн человек.