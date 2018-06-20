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Новости. Общество
15:13, 20 Июня 2018

Руководитель ОПФ Карелии Николай Левин прокомментировал повышение пенсионного возраста

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"Время пришло к тому, чтобы этот вопрос обсуждать и принимать все-таки положительное решение", – заявил управляющий отделением Пенсионного фонда Николай Левин, комментируя идею правительства России повысить пенсионный возраст в стране.

По словам руководителя ОПФ, которые приводит сайт карельского отделения "Единой России" (Николай Левин является координатором партийного проекта "Старшее поколение"), в республике из года в год снижается как численность населения, так и численность работающих, а "это самое главное, что влияет на доходы Пенсионного фонда".

"По нашим прогнозам, в 2030 году население республики сократится еще на 5,3%. Снижение происходит лиц трудоспособного возраста: с 345 000 в 2017 году до 308 000 в 2030 году. То есть, население в целом уменьшается на 5,3%, а трудоспособное – на 10,8%. Видите, какой разрыв получается?" – отметил управляющий отделением.

Сегодня на 1 тысячу работающих в республике, по данным ОПФ, приходится 812 пенсионеров, а к 2030 году этот показатель увеличится до 925 пенсионеров.

"Прогнозы говорят о том, что эта цифра вообще перевернется, – добавляет Левин. – Каждый работающий человек должен будет поддерживать каждого пенсионера, один к одному".

Федеральная концепция, напомнил Левин, говорит о повышении материального содержания пенсионеров и предусматривает, что пенсии будут расти на 1 тысячу рублей в год.

"Если посмотреть на те уровни индексации [пенсий], которые проходили, как правило, на 1 февраля, то их размеры составляли порядка 500 рублей, – говорит Николай Левин. – Предполагаемое увеличение будет в два раза больше. Думаю, это серьезная поддержка пенсионерам".

Управляющий ОПФ также отметил, что если по России порог выхода на пенсию предполагается в 65 лет для мужчин и в 60 для женщин, то для северных территорий будет 60 и 58, соответственно. Кроме того, сохраняются льготы для отдельных категорий граждан (для многодетных мам, плавсостава и т.д.).

Аргумент о том, что многие просто не доживут до пенсии, вряд ли можно считать обоснованным, считает Николай Левин.

"В системе Пенсионного фонда при назначении пенсии и формировании бюджета есть так называемый "период дожития", – пояснил руководитель. – В нем закладывается цифра по всем категориям граждан – 254 месяца, это больше 19 лет". В то же время, по словам Левина, судя по статпрогнозам, продолжительность жизни после выхода на пенсию у женщин составляет 30,5 лет, у мужчин – 18,9 лет".

"Время пришло к тому, чтобы этот вопрос обсуждать и принимать все-таки положительное решение, – резюмировал руководитель. – Без него мы не сможем достичь положительного обеспечения, о котором сказал президент в своем указе".

Напомним, 14 июня, правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Вместе с тем, в Интернете продолжается сбор подписей под петицией против этой меры. Согласно последним данным ее подписали более 2 млн человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2018-06-20 16:58:35
Говоря "мы", я имею ввиду всю страну с ее экономическим устройством, не способным прокормить стариков, а не конкретных трудяг или безработных ...
кир
2018-06-20 17:32:33
Горожанин, поддерживаю. А скудоумные оппоненты, что могут предложить? Ничего. И размножаться не хотят, нарушая основной постулат жизни.
xxxxxxx
2018-06-20 16:35:11

Горожанин , О какой эффективности работы вы ведете речь ?? Её (работы ) просто нет в городах ,районах и деревнях . Государство должно заботится о стариках , а не о олигархах разворовавших страну ,Экономику , с.х и науку развивать , создавая высокооплачиваемые рабочие места . , а не способствовать вывозу наворованного капитала за рубеж . Старшее поколение должно отдыхать , а не подыхать , а чиновники типа вас , работать на благо их и родины .
Valentina Vonti
2018-06-20 16:00:57
Доживут ли мужчины до пенсии в России и Карелии до 65 лет-,если умирает больше чем рождается населения,а еще всякие катаклизмы природные и локальные воины. Государевы правители -долгожителей малый процент в России,чтоб повышать пенсионный возраст,надо обеспечить достойную жизнь человека???.
кир
2018-06-20 17:39:38
Valentina Vonti, пить надо меньше и не курить совсем, а работать больше и лучше. Но не хотят. Наша славная интеллигенция своими разборками занимается , а не идет в народ. Не хочет с 19 века учить крестьянских детей, чтобы они лучше стали, хотя декларировала.
Горожанин
2018-06-20 15:49:43
Если назвать вещи своими именами, мы настолько плохо и неэффективно стали работать, что не в состоянии прокормить своих стариков. И вместо того, чтобы поддержать Президента в стремлении к подъему экономики, радостно соглашаемся не кормить стариков! Стыдно, господа ...
nae
2018-06-20 16:36:36
Горожанин, нет. Это не мы стали неэффективно работать, а правительство как слон в посудной лавке рушит то, к чему ручки прикладывает, но ответственность, как всегда, скидывает на население.
Справедливорос
2018-06-20 15:39:15
Одно дело в пенсионном фонде в носу ковыряться , другое дело на стройке в 65 лет лопатой махать , а третье метаться и вообще не находить работу таком возрасте .
dgin
2018-06-20 15:15:05
Так по возрасту уже и пора на пенсию идти главе ОПС и так понятно .
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