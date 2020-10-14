Руководитель предприятия в Карелии получил штраф в 40 раз меньше своего долга перед работниками

В Сегежском районе руководитель предприятия оштрафован за повторную невыплату заработной платы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района выявила на предприятии факт задолженности по заработной плате за июль перед 38 работниками в размере более 830 тысяч рублей. При этом руководитель данной организации ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

По результатам проверки прокурор возбудил уголовное дело в отношении руководителя предприятия.

По итогам рассмотрения дела мировой судья признал руководителя организации виновным в совершении указанного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.

Мерами прокурорского реагирования задолженность по выплате заработной платы на предприятии погашена в полном объеме.