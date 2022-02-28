Руководитель школы искусств в городе Карелии наказан за обрушение козырька

Руководитель школы искусств в Кеми понес дисциплинарное наказание за падение козырька в учебном заведении.

Руководитель кемской школы искусств, где обрушился козырек, привлечен к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает паблик местной власти. Такое решение было принято после разбора ситуации.

Разрушение козырька школы искусств произошло в результате схода снега с кровли здания.

«Ранее в адрес руководителей учреждений, а также управляющих компаний, неоднократно направлялись обращения о выполнении очистки кровли от снежных масс и ледяных образований», — сообщают в администрации Кемского муниципального района.

Местные власти обещают в ближайшие несколько дней провести осмотр крыш, все материалы будут переданы в Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Ранее сообщалось, что в Кеми 2 марта произошло обрушения козырька над входом в школу искусств. Во время ЧП детей не было поблизости, никто не пострадал.