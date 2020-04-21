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Руководители министерств и ведомств Карелии будут регулярно выходить на онлайн-связь с населением

Новости. Общество
09:19, 22 Апреля 2020
фото: © Правительство Карелии
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Глава Карелии Артур Парфенчиков обязал руководители министерств и ведомств в период пандемии коронавируса разговаривать с людьми, отвечать на их вопросы и помогать в решении проблем, с которыми жители обращаются.

Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о том, что с 23 апреля все руководители министр и ведомств будут регулярно общаться онлайн с населением.

"Каждый день я начинаю с того, что говорю своим подчинённым: "Сейчас самое главное – это разговаривать с людьми, отвечать на их вопросы и помогать в решении проблем, с которыми жители обращаются. Это сейчас очень важно! – сообщил Парфенчиков. - Поэтому помимо работы с сообщениями, поручил еженедельно проводить вебинары. Начиная с этой недели, руководители министерств и ведомств будут выходить на прямую линию, в режиме онлайн рассказывать о проводимой работе и отвечать на вопросы наших граждан".

Первый такой вебинар, по словам Артура Парфенчикова, проведет Минэк в четверг 23 апреля в 12.00 в официальном паблике Республика Карелия.

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