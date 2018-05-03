Руководители ТД "Универсам Ритм" подали в суд на мэрию и выиграли дело

Арбитражный суд Карелии признал незаконным взимание арендной платы с ООО "Торговый дом "Универсам Ритм" за пристройку к центральному входу в здание магазина.

Как следует из материалов дела, с 2002 по 2016 годы ТД "Универсам Ритм" был арендатором здания магазина. В 2016 году фирма выкупила все здание в собственность. В тот период, когда она еще была арендатором, к центральному крыльцу была пристроена входная зона с остеклением. Администрация Петрозаводска поставила это помещение на кадастровый учет в качестве самостоятельного нежилого помещения и стала взимать за него дополнительную арендную плату.

ТД "Универсам Ритм" несколько лет платил за аренду пристройки, а после выкупа всего магазина в собственность подал иск на мэрию.

Что было дальше, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".